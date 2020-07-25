25 Июль 2020 2020-07-25T08:30:41+03:00

Один человек погиб в результате стрельбы на военной базе в США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один американец серьезно ранен после стрельбы во Флориде

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Один человек погиб и один получил ранения после стрельбы на военно-воздушной базе Соединенных Штатов Херлберт-Филд во Флориде. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает издание WKRG со ссылкой на американские Военно-воздушные силы.

Отмечается, что после стрельбы база какое-то время была заблокирована, но в настоящее время доступ в ней восстановлен. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, ему оказывают помощь.

Полковник Джоселин Шермерхорн, командующая первым авиакрылом специальных операций американских военно-воздушных сил сообщила, что стрельба стала следствие внутренних вооруженных беспорядков на базе. Что именно послужило причиной конфликта, не уточняется. Шермерхорн выразила соболезнование семье погибшего в «этой бессмысленной трагедии», а также поблагодарила «защитников, врачей и правоохранителей округа Окалуса».

Недавно на набережной в американском городе Пеория, штат Иллинойс, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек. Происшествие случилось на набережной, где гуляли более 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU