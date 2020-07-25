2020-07-25T08:39:01+03:00
В мире

Китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне после приказа закрыться

Власти США дали им 72 часа на закрытие диппредставительства
Ксения АНУФРИЕВА
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Китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне после приказа закрытьсяКитайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне после приказа закрытьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дипломаты освободили здание китайского консульства в американском городе Хьюстон, штат Техас, после того, как власти Соединённых Штатов дали им 72 часа на закрытие дипломатического представительства. Об этом пишет издание Associated Press.

Фургоны с дипломатическими номерами отъехали от здания китайского консульства в США вечером в пятницу – в крайний срок закрытия диппредставительства. По данным агентства, после этого американские федеральный агенты проверили закрытие двери здания. Кроме того, местные журналисты сообщают о некоем слесаре, который пытался взломать замок на одной из дверей консульства.

Напомним, что три дня назад Штаты потребовали закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, объяснив такое требование необходимостью «защитить интеллектуальную собственность и информацию США». В ответ на это Китай потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду в юго-западной провинции Сычуань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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