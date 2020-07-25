В Москве 561 пациент вылечился от коронавируса за сутки

25 Июль 2020 2020-07-25T09:17:01+03:00

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За минувшие сутки в Москве от коронавируса выздоровел 561 пациент с ранее подтвержденным диагнозом. С начала пандемии количество вылечившихся от заболевания в российской столице достигло отметки в 174,5 тысячи человек. Об этом в субботу, 25 июля, рассказала заместитель московского мэра Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU