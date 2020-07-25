Михаил Дегтярев хочет повысить стипендии хабаровским ученикам, сэкономив на своем автомобиле
В интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову новый временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, что пользуется для своих поездок старым мерседесом в целях экономии бюджетных средств.
- Для экономии. Я решил, что старый автомобиль есть меньше бензина, чем большой Лексус, который мне оставил в наследство Сергей Иванович Фургал. Например, за поездку в Ванино и Совгавань мы сэкономим пять-шесть тысяч. Десять таких поездок сэкономят нашему бюджету 50-60 тысяч рублей. А это уже стипендия отличнику или стобалльнику по ЕГЭ, - объяснил Михаил Дегтярев.
Политик выразил надежду на то, что за пару месяцев такой экономии на бензине он сможет «отбить» в бюджет одну такую стипендию, а после добавить ее хабаровским студентам.
При этом Дегтярев отметил, что за рулем автомобиля, согласно протоколу и правилам, находится не он, а личный водитель.
Как сообщал сайт kp.ru, в Хабаровске сегодня, 25 июля, продолжаются массовые акции протеста: жители краевого центра снова вышли на улицы с плакатами и лозунгами. С места событий наш корреспондент передал, что митинг всё такой же мирнолюбивый и спокойный, как и предыдущие, протестующие даже благодарят полицию.
Михаил Дегтярев: «Вот, еду из Хабаровска в Ванино. Какие митинги? Какие выходные?».Александр ГАМОВ
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