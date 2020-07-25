Михаил Дегтярев хочет повысить стипендии хабаровским ученикам, сэкономив на своем автомобиле

25 Июль 2020 2020-07-25T10:00:55+03:00

Дегтярев отметил, что за рулем автомобиля, согласно протоколу и правилам, находится не он, а личный водитель. Фото: Пресс-служба Администрации Хабаровского края/ТАСС

В интервью kp.ru врио губернатора Хабаровского края рассказал, почему приехал в регион на старом мерседесе

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В интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову новый временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, что пользуется для своих поездок старым мерседесом в целях экономии бюджетных средств.

- Для экономии. Я решил, что старый автомобиль есть меньше бензина, чем большой Лексус, который мне оставил в наследство Сергей Иванович Фургал. Например, за поездку в Ванино и Совгавань мы сэкономим пять-шесть тысяч. Десять таких поездок сэкономят нашему бюджету 50-60 тысяч рублей. А это уже стипендия отличнику или стобалльнику по ЕГЭ, - объяснил Михаил Дегтярев.

Политик выразил надежду на то, что за пару месяцев такой экономии на бензине он сможет «отбить» в бюджет одну такую стипендию, а после добавить ее хабаровским студентам.

При этом Дегтярев отметил, что за рулем автомобиля, согласно протоколу и правилам, находится не он, а личный водитель.

Как сообщал сайт kp.ru, в Хабаровске сегодня, 25 июля, продолжаются массовые акции протеста: жители краевого центра снова вышли на улицы с плакатами и лозунгами. С места событий наш корреспондент передал, что митинг всё такой же мирнолюбивый и спокойный, как и предыдущие, протестующие даже благодарят полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792533" frameborder="0"></iframe> Михаил Дегтярев: «Вот, еду из Хабаровска в Ванино. Какие митинги? Какие выходные?».Александр ГАМОВ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

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ИСТОЧНИК KP.RU