«Я им завидую»: Михаил Дегтярев поделился впечатлениями от субботнего митинга в Хабаровске
После назначения на должность временно исполняющего обязанности главы губернатора Хабаровского края у Михаил Дегтярева, казалось бы, совсем нет времени на отдых: политик работает круглосуточно, решая проблемы региона, знакомясь с местными жителями и выполняя свои обязанности. В интервью с врио главы края обозреватель kp.ru Александр Гамов поинтересовался, не является ли нарушением такая работа в выходные дни.
- Ничего страшного. Чтобы работать день и ночь, президент сказал – познакомься с регионом быстро и к нему на доклад. А как же знакомиться, когда в выходные отдыхаешь или посещаешь митинги?, - отметил Михаил Дегтярев.
Чиновник сообщил, что точной даты для доклада президенту пока что не установлено – через две три недели команда хабаровского правительства будет просить о включении в график.
Комментируя сегодняшний митинг в Хабаровске, Михаил Дегтярев рассказал, что по приезду в городу навстречу ему ехало много машин.
- Мы им посигналили, поприветствовали ребят. Честно скажу, я им даже завидую – они могли порыбачить в этот день. Когда ехали, видели множество красивых мест, где рыбаки удят рыбу. Я завидую и тем, и другим, что у них есть возможность приехать в Хабаровск, чтобы выразить свой гнев, или спокойно поудить рыбу. Я им завидую, а сам еду в Ванино.
В поселок в Хабаровском крае врио губернатора едет для осмотра местной школы и организации подготовки к 1 сентября.
Михаил Дегтярев: «Вот, еду из Хабаровска в Ванино. Какие митинги? Какие выходные?».Александр ГАМОВ
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ
Михаил Дегтярев: Какие митинги? Какие выходные? Мне уже через три недели на доклад к президенту
Врио губернатора Хабаровского края сам ведёт репортаж о своей первой поездке по краю [эксклюзив kp.ru] (подробности)
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