2020-07-25T10:41:02+03:00
Политика

«Я им завидую»: Михаил Дегтярев поделился впечатлениями от субботнего митинга в Хабаровске

Врио главы региона в интервью kp.ru рассказал, для чего работает в выходные, днём и ночью
Александр ГАМОВКсения АНУФРИЕВА
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Михаил Дегтярев поделился впечатлениями от субботнего митинга в ХабаровскеМихаил Дегтярев поделился впечатлениями от субботнего митинга в ХабаровскеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После назначения на должность временно исполняющего обязанности главы губернатора Хабаровского края у Михаил Дегтярева, казалось бы, совсем нет времени на отдых: политик работает круглосуточно, решая проблемы региона, знакомясь с местными жителями и выполняя свои обязанности. В интервью с врио главы края обозреватель kp.ru Александр Гамов поинтересовался, не является ли нарушением такая работа в выходные дни.

- Ничего страшного. Чтобы работать день и ночь, президент сказал – познакомься с регионом быстро и к нему на доклад. А как же знакомиться, когда в выходные отдыхаешь или посещаешь митинги?, - отметил Михаил Дегтярев.

Чиновник сообщил, что точной даты для доклада президенту пока что не установлено – через две три недели команда хабаровского правительства будет просить о включении в график.

Комментируя сегодняшний митинг в Хабаровске, Михаил Дегтярев рассказал, что по приезду в городу навстречу ему ехало много машин.

- Мы им посигналили, поприветствовали ребят. Честно скажу, я им даже завидую – они могли порыбачить в этот день. Когда ехали, видели множество красивых мест, где рыбаки удят рыбу. Я завидую и тем, и другим, что у них есть возможность приехать в Хабаровск, чтобы выразить свой гнев, или спокойно поудить рыбу. Я им завидую, а сам еду в Ванино.

В поселок в Хабаровском крае врио губернатора едет для осмотра местной школы и организации подготовки к 1 сентября.

Михаил Дегтярев: «Вот, еду из Хабаровска в Ванино. Какие митинги? Какие выходные?».Александр ГАМОВ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Михаил Дегтярев: Какие митинги? Какие выходные? Мне уже через три недели на доклад к президенту

Врио губернатора Хабаровского края сам ведёт репортаж о своей первой поездке по краю [эксклюзив kp.ru] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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