В хабаровском митинге приняли участие 6,5 тысяч человек

25 Июль 2020 2020-07-25T10:31:50+03:00

В эту субботу, 25 июля, на улицы города вышли по меньшей мере 6,5 тысяч демонстрантов Фото: Борис КОКУРИН

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Очередной митинг в поддержку задержанного хабаровского губернатора Сергея Фургала в краевом центре уже подошел к концу. В эту субботу, 25 июля, на улицы города вышли примерно 6,5 тысяч демонстрантов – относительно немного, если учесть, что в прошлые выходные митинг собрал около десяти тысяч человек. О количестве демонстрантов рассказали ТАСС в местной мэрии, информация от полиции пока что неизвестна.

Люди собрались на площади имени Ленина у здания краевого правительства, скандировали лозунги в поддержку уже бывшего главы региона. После этого они с плакатами, флагами и барабанами двинулись по центральным улицам города и ненадолго задержались у здания местного правительства.

С места событий в Хабаровске передавал корреспондент kp.ru Борис Кокурин. Он отметил, что митинг, как и предыдущие, был весьма миролюбивым: демонстрантам раздавали воду и даже кульки с семечками, полиция никак не препятствовала акции, за что получила огромную благодарность от хабаровчан. Особым разнообразием лозунги протестующих также не отличились: разве что, они перестали просить выйти к ним Михаила Дегтярева, который сегодня уехал в другие города Хабаровского края.

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Корреспондент kp.ru Борис Кокурин передает с места событий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU