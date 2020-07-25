Актер Валерий Гаркалин опроверг слухи о своей госпитализации

25 Июль 2020 2020-07-25T10:48:17+03:00

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В субботу 25 июля в российских СМИ появилась информация о том, что актер Валерий Гаркалин был госпитализирован в медицинское учреждение с рваными ранами лица и ушибом головы после неудачного падения. В интервью ТАСС артист опроверг данные слухи и заявил, что абсолютно здоров и не был госпитализирован.

- Это все ложь и кошмар. Я жив, здоров, счастлив, - сказал Валерий Гаркалин.

Зимой текущего года актер был госпитализирован в больницу с двусторонним воспалением легких.

Широкую известность в качестве киноактера он обрел, исполняя роли в фильмах "Белые одежды", "Ширли-мырли", "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Между нами, девочками", "Шахматная королева" и иных картинах. В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем семидесяти кино и сериалах.

ИСТОЧНИК KP.RU