Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний

25 Июль 2020 2020-07-25T10:27:32+03:00

Получить кредит смогут организации, выручка которых упала не менее чем на 20% с апреля

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Глава российского правительства Михаил Мишустин в субботу, 25 июля, увеличил с трех до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности.

Согласно новым критериям, получить льготный кредит смогут те организации, выручка которых во время пандемии коронавирусной инфекции с апреля по июнь текущего года снизилась не менее чем на 20 процентов (до этого условие было в 30 процентов). Общий объем льготных займов для системообразующих компаний на сегодняшний день уже превысил 141 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU