2020-07-25T10:27:32+03:00
Экономика

Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний

Получить кредит смогут организации, выручка которых упала не менее чем на 20% с апреля
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компанийМишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компанийФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Глава российского правительства Михаил Мишустин в субботу, 25 июля, увеличил с трех до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности.

Согласно новым критериям, получить льготный кредит смогут те организации, выручка которых во время пандемии коронавирусной инфекции с апреля по июнь текущего года снизилась не менее чем на 20 процентов (до этого условие было в 30 процентов). Общий объем льготных займов для системообразующих компаний на сегодняшний день уже превысил 141 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии закрепят законом
За сутки в России выявили 5 871 случай заражения коронавирусом
В хабаровском митинге приняли участие 6,5 тысяч человек
Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний
Актер Валерий Гаркалин опроверг слухи о своей госпитализации
«Я им завидую»: Михаил Дегтярев поделился впечатлениями от субботнего митинга в Хабаровске
Михаил Дегтярев хочет повысить стипендии хабаровским ученикам, сэкономив на своем автомобиле
В Москве 561 пациент вылечился от коронавируса за сутки
Китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне после приказа закрыться
Один человек погиб в результате стрельбы на военной базе в США
Угроза «минирования» аэропорта в Хабаровске не подтвердилась
Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России»
СК рассказал о ежегодных потерях бюджета из-за налоговых преступлений
«Полиции спасибо!»: митингующие в Хабаровске вновь благодарят правоохранителей
Последние новости на утро 25 июля 2020: с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение
Китай опроверг слухи о коронавирусе на продуктах из России
В Хабаровске проходит субботний митинг
Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов в США
Суд не стал арестовать подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве до конца июля
Трамп признал закупку США 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Мужчина случайно стал миллионером и отказался от половины денег. Его друг рассказал, почему он так поступил
В Минздраве оценили темпы распространения коронавируса осенью
Правда ли вредны недоспелые фрукты и ягоды, рассказала гастроэнтеролог
Режиссер "Начала" Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы
Врач рассказала, чем опасна "стопка беленькой" за ужином
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Самолет с гуманитарным грузом потерпел крушение из-за стада ослов