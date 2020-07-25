2020-07-25T10:39:11+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в России выявили 5 871 случай заражения коронавирусом

Медики зафиксировали 146 летальных исходов
Ксения АНУФРИЕВА
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За сутки в России выявили 5 871 случай заражения коронавирусомЗа сутки в России выявили 5 871 случай заражения коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки на территории России врачи выявили 5 871 новый случай заражения коронавирусом во всех региона и зафиксировали 146 летальных исходов от заболевания.

За один день смогли полностью выздороветь 8 366 человек. Отмечается, что 25,1 процента новых инфицированных болеют без клинических симптомов. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в стране заболели 806 720 человек, умерли 13 192, выздоровели 597 140 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

Как ранее писал сайт kp.ru, в российского министерстве здравоохранения оценили темпы распространения коронавируса грядущей осенью. Эксперты считают, что если рост заболеваемости инфекцией и будет, то он не станет таким значительным, каким был весной. Поэтому правильнее, по их мнению, говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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