Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии закрепят законом

25 Июль 2020 2020-07-25T10:45:11+03:00

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Врио главы региона Олег Николаев 24 июля на расширенном заседании Высшего экономического совета Чувашской Республики презентовал итоговый вариант Комплексной программы социально-экономического развития региона на 2020-2025 годы. Документ разработан Международным центром развития, в него вошли более 1 400 проектов и программных мероприятий: 1 120 проектов инфраструктурного развития и развития социальной сферы, а также 325 инвестпроектов экономического развития. Объем финансирования программы составит более 264 млрд рублей.

Основными драйверами роста экономики Чувашской Республики станут обрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс, сфера информационных технологий, туризм, а также строительство. В своем выступлении глава региона подчеркнул, одна из приоритетных задач – снизить миграционный отток населения, обеспечив людей рабочими местами. За 5 лет доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума должна сократиться более чем на 100 тыс. человек. В 1,6 раза должен вырасти валовый региональный продукт, в 1,26 раз – производительность труда, в 1,37 раз – объем промышленной продукции, в 1,4 раза – объем аграрной продукции.

«Правительство Чувашской Республики в месячный срок подготовит законопроект по утверждению Стратегии развития Чувашской Республики до 2035 года с учетом представленной Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики», – подытожил Олег Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU