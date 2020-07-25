2020-07-25T11:05:45+03:00
Общество

Эксперт СК РФ рассказал, как преступники пытаются обмануть детектор лжи

В интервью «КП» Владимир Семёнов объяснил нюансы работы полиграфа при допросе подозреваемых
Александр БОЙКОКсения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Некоторые подозреваемые пытаются незаметно напрягать мышцы или прикусывать губуНекоторые подозреваемые пытаются незаметно напрягать мышцы или прикусывать губуФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Старший эксперт отдела психофизиологических исследований на полиграфе судебно-экспертного центра Следственного комитета России Владимир Семёнов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как в ходе расследования специалисты используют полиграф, и на какие ухищрения идут подозреваемые, чтобы обмануть детектор лжи.

- В интернете можно найти много советов: выпить успокоительного перед тестированием, жать на кнопку под ботинком, фантазировать на различные темы, рисовать в воображении морской прибой. Но проблема в том, что когда человек действительно совершил преступление и его исследуют, он понимает, что может быть разоблачен в любой момент. Избавиться от этой мысли в реальности очень тяжело, - объяснил эксперт.

Владимир Семёнов рассказал, что некоторые подозреваемые пытаются незаметно напрягать мышцы или прикусывать губу. При этом в беседе до начала исследований оговаривается запрет на такие действия: людям, которых проверяют на детекторе лжи, нельзя шевелиться, резко выдыхать, кашлять и так далее.

- Датчики движения сообщают об всех нарушениях, а программа современных полиграфов позволяет синхронизировать видеосъемку исследования с полиграммой. Таким образом, можно наблюдать, как меняет поведение испытуемого. Зачастую противодействие характерно само по себе и при его установлении данный факт обычно отражается в заключении по результатам проверки, - сообщил специалист судебно-экспертного центра, отметив, что с помощью данной технологии проверяющие легко могут узнать о малейших нарушениях поведения на полиграфе.

Владимир Семёнов отметил, что сотрудники отдельных специальных служб после определенной подготовки имеют возможность противодействовать детектору лжи, развить определенные навыки для этого, но такие техники для обычных граждан недоступны.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Полиграфолог СК России рассказал, как подозреваемые пытаются обмануть детектор лжи

Владимир Семенов ответил на вопросы "КП" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посольство Армении призвало соотечественников не участвовать в провокациях
Василий Орлов: «До конца года нам необходимо привести в нормативное состояние более 175 км региональной сети дорог»
В московском метро выбрали лучшего дежурного по станции
Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем
Страховщики нашли способ не покрывать ущерб водителям по ОСАГО
Леонид Якубович рассказал, как попал на Чеченскую войну
Премьер Великобритании призвал военных готовиться к четырем бедствиям
США намерены создать с Россией канал связи для предотвращения конфликтов в космосе
Что взбодрит утром кроме кофе, рассказал специалист
Эксперт СК РФ рассказал, как преступники пытаются обмануть детектор лжи
Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии закрепят законом
За сутки в России выявили 5 871 случай заражения коронавирусом
В хабаровском митинге приняли участие 6,5 тысяч человек
Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний
Актер Валерий Гаркалин опроверг слухи о своей госпитализации
«Я им завидую»: Михаил Дегтярев поделился впечатлениями от субботнего митинга в Хабаровске
Михаил Дегтярев хочет повысить стипендии хабаровским ученикам, сэкономив на своем автомобиле
В Москве 561 пациент вылечился от коронавируса за сутки