Эксперт СК РФ рассказал, как преступники пытаются обмануть детектор лжи

25 Июль 2020 2020-07-25T11:05:45+03:00

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Старший эксперт отдела психофизиологических исследований на полиграфе судебно-экспертного центра Следственного комитета России Владимир Семёнов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как в ходе расследования специалисты используют полиграф, и на какие ухищрения идут подозреваемые, чтобы обмануть детектор лжи.

- В интернете можно найти много советов: выпить успокоительного перед тестированием, жать на кнопку под ботинком, фантазировать на различные темы, рисовать в воображении морской прибой. Но проблема в том, что когда человек действительно совершил преступление и его исследуют, он понимает, что может быть разоблачен в любой момент. Избавиться от этой мысли в реальности очень тяжело, - объяснил эксперт.

Владимир Семёнов рассказал, что некоторые подозреваемые пытаются незаметно напрягать мышцы или прикусывать губу. При этом в беседе до начала исследований оговаривается запрет на такие действия: людям, которых проверяют на детекторе лжи, нельзя шевелиться, резко выдыхать, кашлять и так далее.

- Датчики движения сообщают об всех нарушениях, а программа современных полиграфов позволяет синхронизировать видеосъемку исследования с полиграммой. Таким образом, можно наблюдать, как меняет поведение испытуемого. Зачастую противодействие характерно само по себе и при его установлении данный факт обычно отражается в заключении по результатам проверки, - сообщил специалист судебно-экспертного центра, отметив, что с помощью данной технологии проверяющие легко могут узнать о малейших нарушениях поведения на полиграфе.

Владимир Семёнов отметил, что сотрудники отдельных специальных служб после определенной подготовки имеют возможность противодействовать детектору лжи, развить определенные навыки для этого, но такие техники для обычных граждан недоступны.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Полиграфолог СК России рассказал, как подозреваемые пытаются обмануть детектор лжи

Владимир Семенов ответил на вопросы "КП" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU