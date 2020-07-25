Что взбодрит утром кроме кофе, рассказал специалист

25 Июль 2020 2020-07-25T11:21:52+03:00

Если у человека хронический недосып, то нужно решать проблемы со сном, а не использовать продукты для стимуляции организма

Изменить размер текста: A A

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что поможет взбодриться утром кроме чашки кофе и крепкого чая. Заменить эти напитки способны кофейные зерна в шоколаде. Они дают такой же бодрящий эффект, но при этом имеют менее неприятные последствия для здоровья.

"Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс", — уверена нейропсихолог.

Кофейные зерна в шоколаде оказывают меньше вреда на сердце, чем чашка крепкого кофе. Шоколад способен снизить уровень холестерина. При этом кофе в сочетании с шоколадом нейтрализуют вредные воздействия друг друга.

Ирина Хвингия напомнила, что подобный способ взбодриться, как в случае с кофе, и кофейными зернами в шоколаде, всего лишь временный допинг для организма, который решает временные проблемы с недосыпом. А если он хронический, то и те и другие продукты окажутся бессильны, так как необходимо решать проблемы со сном, а не с признаками сонливости. Нужно восстанавливать режим сна. Об этом Ирина Хвингия рассказала в эфире радио Sputnik.

Но для тех, кто желает временно решить эту проблему, будет достаточно пять шоколадно-кофейных зерен утром.

Ранее Доктор Мясников уже говорил о пользе кофе. По его мнению, он может решить многие проблемы со здоровьем. Так, например, специалист считает, что кофе может предупредить онкологические заболевания и цирроз.

ИСТОЧНИК KP.RU