Премьер Великобритании призвал военных готовиться к четырем бедствиям

25 Июль 2020 2020-07-25T11:41:28+03:00

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Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал военных королевства начать подготовку к четырем бедствиями, которые будут угрожать государству зимой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Политик заявил, что речь идет о второй волне пандемии коронавирусной инфекции, сезонной эпидемии гриппа, вероятных наводнениях и Brexit – выход Великобритании из состава Европейского союза, переходный период которого завершится к концу декабря текущего года.

Руководитель военной стратегии и операций минобороны Британии генерал-лейтенант Дуглас Чалмерс рассказал, что Борис Джонсон поручил военным закончить все кабинетные учения по обеспечению готовности к данным бедствиям до конца этого лета.

Предполагается, что после формирования основных сценариев вероятного развития событий следующей зимой британские специалисты извлекут уроки и предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность населения.

При этом издание отмечает, что такое поручение Джонсона противоречит его предыдущим заявлениям, в которых он обещал снять ограничения по коронавирусу в ближайшее время, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU