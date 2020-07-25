2020-07-25T11:57:54+03:00
Общество

Страховщики нашли способ не покрывать ущерб водителям по ОСАГО

Страховые компании попросили предупреждать их о пройденном техобслуживание. Как это сделать – не знает никто
Ксения АНУФРИЕВА
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Страховщики нашли способ не покрывать ущерб водителям по ОСАГОСтраховщики нашли способ не покрывать ущерб водителям по ОСАГОФото: Shutterstock
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Страховщики рассказали способ, по которому они могут не платить потерпевшим в ДТП водителям по ОСАГО: на законных основаниях они не будут покрывать ущерб владельцам автомобилей, которые забыли предупредить их о прохождении обязательного технического осмотра. Об этом газете «Известия» рассказали в Российском союзе автостраховщиков.

Специалисты напомнили, что полисы ОСАГО для машин старше трех лет не выдают без прохождения ТО. Из-за пандемии коронавируса власти разрешили автолюбителям временно (до 30 сентября этого года) оформлять страховку без диагностической карты. После завершения этого срока владельцам авто придется проходить очередной техосмотр и представить страховщикам соответствующие доказательства о его проведении, чтобы избежать проблем из-за разночтений в законах.

Примечательно, что каким именно образом водители должны предупреждать о пройденном ТО не знают даже сами страховые компании. Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов отметил, что нет информации о том, как именно водитель должен представить в страховую компанию диагностическую карту либо свидетельство о техосмотре. Страховщики даже не уверены насчет достаточности информирования компаний через Единую автоматизированную информационную систему ТО, поскольку непонятно, достаточно ли наличия записи в системе ЕАИСТО о техосмотре или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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