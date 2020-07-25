Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем

25 Июль 2020 2020-07-25T12:13:06+03:00

Доктор отметил, что на дороге одинаково невнимательны, как водители, так и пешеходы

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как бороться с проблемой мобильных телефонов за рулем. Об этом популярный доктор написал в своем Telegram канале.

Он уверен, что по ходу машины можно определить, насколько внимательно автомобилист следит за дорогой.

"Уже заранее видно, что водитель впереди идущей машины "не здесь": едет косо, медленно, виляет", — пояснил врач.

Он оценил и поведение пешеходов, которые также не отрываются от телефона во время перехода с одной стороны улицы на другую.

«Переходят дорогу в наушниках и в капюшоне, смотря в телефон и думая, что они из титана и бессмертны. Только за рулем другой чудик — потенциальный твой убийца, и он тоже в телефоне», — описал некоторые ситуации Мясников.

Он напомнил и том, что штраф за использование телефона за рулем составляет всего 500 рублей. Доктор уверен, что нужно наказывать водителей на десять тысяч рублей, а за повторное правонарушение - лишать прав.

Мясников призвал «воспитывать» друг друга на дороге.

"Увидели человека за рулем с мобильником: отложили свой и осуждающе погудели! И сами больше свой не берете!", — отметил доктор.

Врач сравнил наказание за вождение в пьяном виде со штрафом за использование телефона за рулем. В обоих случаях есть вероятность трагических последствий, но наказание при этом разительно отличается. Если так пойдет и дальше, то можно будет наказывать за вождение в пьяном виде суммой всего в пятьсот рублей.

Александр Мясников пояснил, что во Франции давно ввели правило наказывать за использование мобильного телефона во время вождения лишением прав.

ИСТОЧНИК KP.RU