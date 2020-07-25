В московском метро выбрали лучшего дежурного по станции

25 Июль 2020 2020-07-25T12:17:45+03:00

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В ночь на 24 июля в московском метро было непривычно многолюдно: в столичной подземке выбирали лучшего дежурного по станции. Финал городского конкурса проводился после того, как метрополитен закрылся для посетителей. Победителем профессионального состязания был признан дежурный по станции подменной группы Игорь Харченко. В тройку лучших также вошли Светлана Силаева (дежурная по станции «Сходненская») и Наталья Беседина (дежурная по станции «Сретенский бульвар»). Победителей конкурса ждут денежные премии.

В первом туре конкурса «Дежурный по станции метрополитена» состязались 189 сотрудников. Конкурсанты сдавали профессиональные тесты: демонстрировали знание служебных инструкций и отвечали на вопросы комиссии об организации работы станции, порядке движения составов, маневровой работе. Специалисты, набравшие наибольшее число баллов, вошли в десятку финалистов.

Во втором этапе конкурса участники должны были проявить себя на практике. Профессиональное состязание проходило ночью на станции «Проспект мира» Калужско-Рижской линии после того, как подземку покинули все пассажиры. Тройка лучших дежурных по станции определилась по итогам баллов, набранных за практическое испытание.

Дежурный по станции метрополитена – это руководитель смены. В его обязанности входит наблюдение за порядком и соблюдением графика работы. Дежурный следит за тем, приходят ли поезда точно по расписанию, в порядке ли оборудование, насколько чисто убирается вестибюль подземки и правильно ли происходит посадка и высадка пассажиров. Иногда дежурным приходится заниматься не совсем обычными вещами. Например, оформлять забытые и потерянные вещи. Или поднимать с пути упавшие предметы – для этого сотрудники используют специальные изолирующие клещи.

Конкурс «Дежурный по станции метрополитена» проводится каждый год в рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».

- В следующем году наш конкурс пройдет уже в двадцатый раз, - рассказал «КП» заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев. - Отрадно наблюдать, что с каждым годом среди конкурсантов растет число молодых сотрудников. Победитель этого года, Игорь Харченко, работает в метро чуть более двух лет — и уже такое детальное знание всех нюансов профессии! Главным достижением конкурса является не столько материальное поощрение победителей, сколько влияние конкурса на дальнейшее развитие карьеры победителя и всех финалистов.

Сегодня в столичном метрополитене трудятся более 1200 дежурных по станции. Главная цель конкурса – поднять престиж профессии и выявить лучших мастеров своего дела. Всего за всю историю проведения конкурса (впервые он прошел в 2001 году) в нем приняли участие почти 3200 сотрудников.