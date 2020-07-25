2020-07-25T12:25:05+03:00
Общество

Василий Орлов: «До конца года нам необходимо привести в нормативное состояние более 175 км региональной сети дорог»

Благодаря средствам федерального бюджета в Приамурье идет масштабный ремонт дорог
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

По поручению Президента РФ в начале года Амурской области выделили более 912 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводков на дорогах. В 2020 году будут восстановлены 13 участков в 6 районах.

"Всего будут отремонтированы 141,7 км, а также 1 мостовой переход. Почти 238 млн. рублей распределено будет 9 муниципальным образованиям области– это ремонт и восстановление 33 км. дорог. Финансирование получили: г. Белогорск, г. Благовещенск, Зейский, Благовещенский, Мазановский, Завитинский, Михайловский, Константиновский и Архаринский районы. В конце осени начнется ввод объектов планового ремонта и пострадавших после паводков 2018-2019 годов, всего — это порядка 175 км региональной сети», - сообщил губернатор Василий Орлов.

Конечно, такой масштабный ремонт дорог только средствами областного бюджета был бы невозможен. Помог федеральный центр. В 2018 году было привлечено 290 млн. рублей, в 2019 году – 1,3 млрд. рублей, в 2020 уже 7,5 млрд. рублей федеральной поддержки.

Знаковый объект, над которым давно работало правительство области — это строительство мостового перехода через реку Зея. Благодаря инициативе губернатора Василия Орлова, который озвучил важность скорейшего начала строительства объекта перед Владимиром Путиным, в этом году Амурской области на строительство моста выделено 4, 6 млрд. рублей, стройка уже идет. Строительство объекта на еженедельном контроле у губернатора.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус у Хави: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболу
В Обнинске состоялся первый в этом году в России легкоатлетический марафон
СК возбудил еще два дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт
Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице
Врач посоветовал отказаться от шоколада и вина во время депрессии
Кабмин одобрил ратификацию соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС и Сербии
Посольство Армении призвало соотечественников не участвовать в провокациях
Василий Орлов: «До конца года нам необходимо привести в нормативное состояние более 175 км региональной сети дорог»
В московском метро выбрали лучшего дежурного по станции
Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем
Страховщики нашли способ не покрывать ущерб водителям по ОСАГО
Леонид Якубович рассказал, как попал на Чеченскую войну
Премьер Великобритании призвал военных готовиться к четырем бедствиям
США намерены создать с Россией канал связи для предотвращения конфликтов в космосе
Что взбодрит утром кроме кофе, рассказал специалист
Эксперт СК РФ рассказал, как преступники пытаются обмануть детектор лжи
Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии закрепят законом
За сутки в России выявили 5 871 случай заражения коронавирусом
В хабаровском митинге приняли участие 6,5 тысяч человек
Мишустин увеличил максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний
Актер Валерий Гаркалин опроверг слухи о своей госпитализации
«Я им завидую»: Михаил Дегтярев поделился впечатлениями от субботнего митинга в Хабаровске
Михаил Дегтярев хочет повысить стипендии хабаровским ученикам, сэкономив на своем автомобиле
В Москве 561 пациент вылечился от коронавируса за сутки