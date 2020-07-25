Кабмин одобрил ратификацию соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС и Сербии
Российское правительство одобрило ратификацию договора о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сербией. Об этом в субботу, 25 июля, сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Еще осенью прошлого года Сербия подписала соглашение о формировании зоны беспошлинной торговли с Союзом, все это время договор проходил ратификацию всеми странами-участниками экономического объединения.
- Правительство одобрило проект закона о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и входящими в него странами с одной стороны и Республикой Сербией с другой стороны, - говорится на сайте кабмина.
Теперь проект закона внесут на рассмотрение в Государственную думу. Переговоры о зоне свободной торговли ведутся с Египтом, Израилем и Аргентиной.
ИСТОЧНИК KP.RU