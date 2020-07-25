2020-07-25T12:41:18+03:00
Экономика

Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице

Распределением средств займется Роструд
Анастасия РЫШКОВА
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Мишустин отметил, что уровень безработицы в стране вырос в три с половиной разаМишустин отметил, что уровень безработицы в стране вырос в три с половиной разаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство выделит средства на пособия для безработных. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Средства правительственного резервного фонда будут выплачены регионам и городу Байконур. Их распределением займется Роструд.

"Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными", — сказано в сообщении.

В процессе заседания правительства, которое состоялось на этой неделе было решено выделить 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице.

"Важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства", — сказал глава кабинета министров.

Михаил Мишустин ранее говорил о том, что пандемия коронавируса сильно повлияла на финансовое состояние граждан. Многие из них потеряли работу. По официальным данным, уровень нуждающихся в финансовой поддержке россиян выросло в три с половиной раза – это примерно три миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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