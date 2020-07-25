Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице

25 Июль 2020 2020-07-25T12:41:18+03:00

Мишустин отметил, что уровень безработицы в стране вырос в три с половиной раза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Правительство выделит средства на пособия для безработных. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Средства правительственного резервного фонда будут выплачены регионам и городу Байконур. Их распределением займется Роструд.

"Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными", — сказано в сообщении.

В процессе заседания правительства, которое состоялось на этой неделе было решено выделить 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице.

"Важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства", — сказал глава кабинета министров.

Михаил Мишустин ранее говорил о том, что пандемия коронавируса сильно повлияла на финансовое состояние граждан. Многие из них потеряли работу. По официальным данным, уровень нуждающихся в финансовой поддержке россиян выросло в три с половиной раза – это примерно три миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU