2020-07-25T12:41:46+03:00
Здоровье

Врач посоветовал отказаться от шоколада и вина во время депрессии

Некоторые продукты могут негативно сказаться на нервной системе
Ксения АНУФРИЕВА
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Врач посоветовал отказаться от шоколада и вина во время депрессииВрач посоветовал отказаться от шоколада и вина во время депрессииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителям России, которые принимают антидепрессанты и седативные препараты по рецепту медиков, следует отказаться от употребления какао, шоколада, красных вин и других продуктов, которые могут негативно повлиять на работу нервной системы. Об этом рассказал врач-терапевт клинической больницы №3 Сеченовского университета Владимир Бекетов в интервью агентству городских новостей «Москва».

По словам специалисты шоколад и вино возбуждают нервную систему в организме человека из-за большого количества калия и жира. Доктор порекомендовал также не кушать авокадо, бананы, сыр, сою и копчености.

- Перечисленные продукты содержать тирамин, который накапливает в организме и может привести к повышенному давлению и головным болям, - объяснил Владимир Бекетов.

В целом, добавил специалист, продукты с шоколадом не усиливают действия лекарственных препаратов, поэтому если употреблять их в небольшом количестве до 20-40 граммов в сутки, то шоколад будет даже полезен. При обилии же он может способствовать развитию подагры, повышению мочевой кислоты, негативно влиять на углеводный обмен и пищеварение, особенно при приеме антидепрессантов.

Как ранее писал сайт kp.ru, нейропсихолог рассказала, что кроме чашки кофе и крепкого чая взбодриться утром кофейные зерна в шоколаде. Они дают такой же бодрящий эффект, но при этом имеют менее неприятные последствия для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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