2020-07-25T13:35:31+03:00
Происшествия

СК возбудил еще два дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Два жителя Перми и Кемерова будут привлечены к уголовной ответственности
Анастасия РЫШКОВА
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СК возбудил еще два уголовных дела по «реабилитации нацизма»СК возбудил еще два уголовных дела по «реабилитации нацизма»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что еще два уголовных дела о размещении фотографий нацистов во время "Бессмертного полка" возбудил Следственный Комитет РФ.

"Следствием установлено, что житель Кемерова Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России".

Ранее подобное действие совершил Максим Гусев из Перми. Мужчина, 2 мая разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение группенфюрера СС Андрея Шкуро, который является изменником Родины.

По зафиксированным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма", то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала).

По словам Светланы Петренко, СК совместно с оперативными службами МВД продолжают выявлять граждан, которые публикуют на сайте движения "Бессмертный полк онлайн" фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины, сообщает ТАСС.

Ранее Вячеслав Круглов из Ульяновска уже был привлечен к уголовной ответственности за подобные действия. Молодой человек разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию руководителя Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Также СК привлек к ответственности Андрея Шабанова и Даниила Симонова. Наказание за «реабилитацию нацизма» составляет 300 тысяч рублей, а также год лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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