2020-07-25T14:00:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Хави: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболу

На днях тест на коронавирус у Хави, бывшего футболиста "Барселоны" показал положительный результат
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Коронавирус у Хави: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболуКоронавирус у Хави: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Несколько дней назад тест на коронавирус у Хави, чемпиона мира и Европы по футболу, показал положительный результат. Об этом спортсмен, который в настоящее время является главным тренером катарского клуба "Аль-Садд", написал на своей странице в социальной сети Instagram.

- На дня я сдал тест на коронавируса, который показал положительный результат. К счастью, чувствую себя хорошо, я в полном порядке, но, следуя мерам безопасности, продолжу оставаться на карантине, пока не вылечусь. Когда специалисты медслужбы мне позволят, я вернусь к прежнему распорядку дня и продолжу ежедневную работу с еще большим энтузиазмом, чем до этого, - написал бывшей футболист "Барселоны".

В составе сборной испанского профессионального футбольного клуба из одноимённого города Хави четыре раза становился чемпионов Лиги, восемь раз - чемпионата Испании, и еще три раза – испанского Кубка. В составе сборной Испании спортсмен был чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус у президента Бразилии Болсонару: После лечения он получил отрицательный тест
Трамп заявил, что часто жалеет о своих сообщениях в Twitter
Власти Турции выразили недовольство протестами Греции из-за намаза в Айя-Софии
Велосипедист сдал Гая Ричи полиции из-за смс-сообщения за рулем
"Я покоюсь с миром": Умершая от рака бодибилдерша Джемма Сиссон опубликовала трогательный пост после смерти
Бывшая жена сэра Элтона Джона предъявила ему иск на три миллиона
В Госдуме оценили предложение Климкина превратить Крым в проблему для РФ
Коронавирус у Хави: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболу
В Обнинске состоялся первый в этом году в России легкоатлетический марафон
СК возбудил еще два дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт
Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице