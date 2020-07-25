Коронавирус у Хави: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболу

25 Июль 2020 2020-07-25T14:00:13+03:00

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Несколько дней назад тест на коронавирус у Хави, чемпиона мира и Европы по футболу, показал положительный результат. Об этом спортсмен, который в настоящее время является главным тренером катарского клуба "Аль-Садд", написал на своей странице в социальной сети Instagram.

- На дня я сдал тест на коронавируса, который показал положительный результат. К счастью, чувствую себя хорошо, я в полном порядке, но, следуя мерам безопасности, продолжу оставаться на карантине, пока не вылечусь. Когда специалисты медслужбы мне позволят, я вернусь к прежнему распорядку дня и продолжу ежедневную работу с еще большим энтузиазмом, чем до этого, - написал бывшей футболист "Барселоны".

В составе сборной испанского профессионального футбольного клуба из одноимённого города Хави четыре раза становился чемпионов Лиги, восемь раз - чемпионата Испании, и еще три раза – испанского Кубка. В составе сборной Испании спортсмен был чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU