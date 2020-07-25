2020-07-25T14:23:04+03:00
Политика

В Госдуме оценили предложение Климкина превратить Крым в проблему для РФ

Депутат Руслан Бальбек сказал, что у нас в стране давно привыкли к нападкам со стороны украинских политиков
Анастасия РЫШКОВА
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Климкин на странице в Facebook предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».Климкин на странице в Facebook предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министр иностранных дел Украины Павла Климкина, который предложил сделать из полуострова Крым проблему для России.

«Очень сильно погорячился господин Климкин, обещая создать нам проблемы, из-за которых, по его мнению, мы отдадим свою территорию. Впрочем, подогревать себя, а заодно и баламутить общественность — это уже стало визитной карточкой экс-министра иностранных дел Украины», — цитирует РИА Новости Бальбека.

Напомним, ранее Климкин на странице в Facebook предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России». Экс-министр иностранных дел Украины сравнил подписание американской декларации от 2018 года о непризнании Крыма частью РФ с декларацией Уэллеса, по которой 80 лет назад Соединенные Штаты Америки отказались признать вхождение прибалтийских республик в состав СССР.

Напомним, что 10 июня бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже говорил о необходимости отобрать Республику Крым у России силой.

Позднее, 24 июня подобное мнение и готовность взять полуостров штурмом выразил экс-глава Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. После чего власти России прокомментировали, что сомневаются в его психическом здоровье.

Полуостров вернулся в состав РФ в ходе референдума 2014 года. Напомним, что 65 лет назад Крым был подарен Украинской ССР Первым секретарем ЦК КПСС, фактическим руководителем Советского Союза Никитой Хрущевым. В ходе голосования, за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77% населения Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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