Бывшая жена сэра Элтона Джона предъявила ему иск на три миллиона

25 Июль 2020 2020-07-25T14:43:43+03:00

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Бывшая жена известного британского музыканта и радиоведущего сэра Элтона Джона предъявила ему иск на три миллиона фунтов стерлингов. Женщина утверждает, что певец нарушил их бракоразводное соглашение, когда включил ее в свои мемуары и биографический фильм "Рокетмен". Об этом пишет издание Daily Telegraph.

По данным газеты, Рената Блауэл подала в суд на 73-летнего Элтона Джона за «вопиющие» нарушения договора, который пара подписала в 1988 году, спустя через года после бракосочетания. Согласно документу, никому из супругов нельзя разглашать причины развода.

Юристы женщины утверждают, что после развода она пыталась скрыть свою жизнь от публики, включая информацию об изменении внешности и имени, но подробности ее жизнь, брака и развода с певцом отразились в его фильме и мемуарах. Из этого право на частную жизнь Блауэл якобы было нарушено, ведь она стала предметом пристального внимания и обсуждения журналистов.

Рената Блауэл потребовала засудить бывшего супруга, чтобы предотвратить дальнейшее раскрытие сведений о себе и покрыть ущерб, который, как он убеждает, составил примерно три миллиона фунтов стерлингов. По словам женщины, эта ситуация вызвала у нее серьезные психологические последствия.

Адвокаты певца и он сам отрицают нарушение соглашения. С их точки зрения, подробности в книге, кино и публикации в соцсетях являются общедоступными и что договор "распространяется исключительно на личные и конфиденциальные темы".

ИСТОЧНИК KP.RU