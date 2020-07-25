"Я покоюсь с миром": Умершая от рака бодибилдерша Джемма Сиссон опубликовала трогательный пост после смерти

25 Июль 2020 2020-07-25T14:32:09+03:00

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Бодибилдерша Джемма Сиссон из Великобритании, не проигравшая ни в одном соревновании, к сожалению, не смогла победить в главной битве своей жизни: в возрасте 39 лет спортсменка скончалась от рака позвоночника, который пыталась вылечить много месяцев. Страшный диагноз женщине поставили в 2018 году, после курсов терапии и операции ей на время становилось лучше. Когда очередное сканирование показало положительный результат лечения, врачи успокоили спортсменку, внушив ей надежду на лучшее. Если бы они сразу сделали повторное сканирование, то их ждал бы неприятный сюрприз. Об истории Джеммы Сиссон рассказало издание The Metro.

Оказалось, что заболевание не проходит – даже наоборот, прогрессирует. Узнав об этом Джемма на личном примере пыталась показать людям, что не надо бояться стоять на своём и требовать ещё одно обследование. Женщина рассчитывала, что ее история покажет людям, как важно следить за своим здоровьем и перепроверять информацию о нем у специалистов.

Болезнь сильно изменила спортсменку: из-за химиотерапии она лишилась волос, сильно набрала вес и не могла заниматься из-за поврежденного позвоночника. Последние дни своей жизни Джемма провела в хосписе, где и умерла в объятиях любимого Рика, с которым успела провести в браке всего пару месяцев после 16 лет совместной жизни.

Бодибилдерша хотела попрощаться с близкими, поэтому заранее подготовила и отложила трогательный прощальный пост на своих страницах в Facebook и Instagram.

- Если вы читаете это, значит, я все-таки умерла после долгих недель борьбы, - написала женщина, поблагодарив своих близких и пожелав им сил и удачи.

Она призналась, что хотела бы провести с ними побольше времени, но не в таком виде, в каком оставило ее онкологическое заболевание.

- Я надеюсь, что моя история с повторным сканированием сможет вас чему-нибудь научить. Если я сумею спасти хоть одну жизнь, то буду счастлива. Хочу сказать своим родным, что мои страдания и боль наконец завершились и я покоюсь с миром. Вы должны помнить, что такое может произойти с каждым, жизнь очень коротка, и вы не предугадаете, что ждёт вас за углом. Мы увидимся на том свете, любимые, - написала Джемма Сиссон.

ИСТОЧНИК KP.RU