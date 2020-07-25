2020-07-25T15:01:52+03:00
В мире

Велосипедист сдал Гая Ричи полиции из-за смс-сообщения за рулем

Британского режиссера лишили водительских прав и выписали ему штраф
Ксения АНУФРИЕВА
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Велосипедист сдал Гая Ричи полиции из-за смс-сообщения за рулемВелосипедист сдал Гая Ричи полиции из-за смс-сообщения за рулемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На днях известный британский режиссер Гай Ричи попал в ситуацию, которая легко могла бы стать частью его очередного фильма: дотошный и весьма ответственный велосипедист выследил сценариста в пробке и сдал его правоохранителям.

Все дело в том, что в Лондоне, где и случилась вся история, нельзя пользоваться телефоном за рулем, а Ричи, стоя в пробке, писал смс-сообщение. Именно за этим режиссера и застукал велосипедист. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Вопиющее по британским меркам нарушение велосипедист снял на камеру, а видео-доказательство позже отправил в полицию. В итоге суд выписал Гаю Ричи штраф на сумму в 666 фунтов. Более того, режиссеру теперь придется ходить пешком, ведь его на полгода лишили водительских прав.

Надо отметить, что британец стал жертвой настоящего маньяка в своем деле: велосипедист сдал полиции уже более 300 автомобилистов, которые нарушили правила дорожного движения. Многие справедливо одобрят такой ответственный подход мужчины к охоте на нарушителей, ведь такие ситуации нередко заканчиваются смертельными ДТП.

Как писал сайт kp.ru, на проблему невнимательности водителей и пешеходов на дорогах из-за использования гаджетов обратил внимание доктор Мясников. Он предложил увеличить штраф за использование телефона за рулем.

Велосипедист сдал Гая Ричи полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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