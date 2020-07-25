2020-07-25T15:07:01+03:00
В мире

Власти Турции выразили недовольство протестами Греции из-за намаза в Айя-Софии

В пятницу вечером в Салониках прошла акция протеста, в ходе которой был сожжен турецкий флаг
Анастасия РЫШКОВА
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Турция выразила недовольство протестами ГрецииТурция выразила недовольство протестами ГрецииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой выразил недовольство по поводу реакции Греции на смену статуса Ай-Софии и проведение в соборе первого намаза.

"Греция вновь проявила свою враждебность к исламу и Турции под предлогом реакции на открытие мечети Айя-София для молитв. Мы решительно осуждаем то, что греческое правительство и парламент провоцируют общественность и публично разрешают сжигать наш славный флаг в Салониках", - сказал Аксоя

Напомним, что в пятницу вечером в Салониках крайне правая организация "Священный отряд" устроила акцию протеста из-за смены статуса музея Собора Святой Софии в мечеть, во время марша был сожжен флаг Турции.

Представитель МИД Турции сравнил греческие власти "с капризным ребенком, который впал в истерику из-за того, что в Айя-Софии снова постелены молельные коврики".

Он также напомнил, что Греция является единственной страной ЕС, в которой нет ни одной мечети.

"Ни одна страна не может учить Турцию по вопросу национального суверенитета. Мечеть Айя-София, как и другие объекты культурного наследия страны, находится в собственности Турции и под ее защитой", - заявил Хами Аксой, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 10 июля президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому Собор Святой Софии приобретает статус мечети. 24 июля в Айя-Софии прошло первое за 90 лет богослужение.

Недовольство сменой статуса собора, который был построен в честь Иисуса Христа, выразили многие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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