2020-07-25T15:21:16+03:00
В мире

Трамп заявил, что часто жалеет о своих сообщениях в Twitter

Президент США признался, что использует соцсети слишком часто
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп говорит, что попадает "в беду" из-за сообщений в TwitterТрамп говорит, что попадает "в беду" из-за сообщений в TwitterФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп признался, что сам страдает от того, что пишет в Twitter. Его сообщения критикуют оппоненты и даже администрация соцсети. Только за 2020 год было несколько случаев, когда посты Трампа блокировали - из-за фейка или по причине нарушения авторских прав.

Во время интервью с основателем Barstool Sports Дейвом Портноу американский лидер сообщил что жалеет о написанном в соцестях "часто, очень часто":

- В старые добрые времена, ты писал письмо и говорил, что это письмо очень большое. Ты кладешь его на стол, а потом возвращаешься к нему на следующий день. А потом понимаешь: "О, как я рад, что я не отправил",- приводит слова Дональда Трампа Fox News.

В Twitter так не делают, сообщения отправляются мгновенно.

- А затем вы начинаете получать телефонные звонки: "Вы действительно сказали это? ". Я говорю: "Что с этим не так?", и вы узнаете много вещей,- объясняет американский лидер.

Он признался, что вообще чересчур увлечен соцсетями. Страдает не только от написанного, но и от ретвитов. Трамп говорит, что, когда отмечает чужие сообщения, ему кажется, что они в полном порядке. Но потом оказывается, что "ретвиты приносят еще больше проблем".

Странички в соцсетях он ведет преимущественно сам. Хотя днем, когда занят, ему помогает специалист администрации по работе в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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