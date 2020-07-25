Коронавирус у президента Бразилии Болсонару: После лечения он получил отрицательный тест

25 Июль 2020 2020-07-25T15:31:12+03:00

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его новый тест на коронавирус отрицательный

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Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что получил отрицательный тест на коронавирус.

Он принимал "лекарство Трампа", гидроксихлорохин, после того, как у него нашли Covid-19. Спустя несколько дней после лечения Болсонару заявил, что чувствует себя намного лучше. Врачи продолжали проверять его на коронавирус, последняя диагностика показала - глава государства вылечился.

jairmessiasbolsonaro У Болсонару отрицательный тест на коронавирус

- Диагноз отрицательный. Доброе утро всем,- написал он в Instagram.

Его подписчики пожелали ему здоровья и скорее "вернуться на арену".

Он был одним из мировых лидеров, кто отрицал опасность коронавируса. Болсонару отказывался носить маску, дело дошло даже до суда, ему, кстати, удалось добиться разрешения ходить без этого средства защиты. Он даже снял маску на пресс-конференции, во время которой объявил, что заражен. Возмущенные таким поведением президента журналисты пообещали подать на него у суд.

ИСТОЧНИК KP.RU