Полузащитник московского "Локомотива" Миранчук может перейти в итальянский клуб "Милан"

25 Июль 2020 2020-07-25T15:44:09+03:00

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Итальянский "Милан" рассматривает возможность перехода в клуб российского футболиста Алексея Миранчука. Об этом в своем Telegram-канале сообщил известный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян.

Миранчук - полузащитник московского "Локомотива". В 2015 году его признавали "Лучшим молодым футболистом России", а после победы в Суперкубке России над «Зенитом» в 2019 году тренер "Локомотива" выделил именно Алексея Миранчука, который забил два года после замены.

- Вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как россонери отказались от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост главного тренера и продлили контракт с нынешним наставником команды Стефано Пиоли, который нацелен на покупку хавбека,- написал Арустамян.

Предложение итальянцы, по его словам, сделают в ближайшее время. Но у футболиста тоже есть контракт с клубом, согласно которому он обязан выплатить "отступные" в случае, если захочет досрочно покинуть состав - речь идет о сумме в 8 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU