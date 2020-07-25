В США создали многоразовую маску от коронавируса, которая эффективнее медицинской

25 Июль 2020 2020-07-25T15:58:11+03:00

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В США нашли способ сделать многоразовую маску для лица более эффективной, чем одноразовая медицинская. Запрос на это поступал из множества больниц, врачи с начала эпидемии искали способ использовать маски повторно. Согласно правилам, носить ее можно часа четыре, дальше нужно менять. В ряде медучреждений, особенно на первом этапе эпидемии, сталкивались с нехваткой такого товара.

- Исследователи из Массачусетского технологического института и Бригама и женской больницы в Бостоне разработали iMASC, новую силиконовую маску, которую можно безопасно использовать повторно, не опасаясь загрязнения,- сообщает CNN.

По эффективности ее сравнивают с респиратором № 95, она и внешне его напоминает. Но главное отличие - новинку можно стерилизовать за счет силиконового материала.

Мнения о том, какая маска эффективнее, в научном сообществе расходятся. В России вирусолог заявил, что марлевая маска также будет надежна, как и покупная. Но в ней должно быть 32 слоя.

ИСТОЧНИК KP.RU