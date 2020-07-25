2020-07-25T16:26:43+03:00
Происшествия

Авария под Киевом: В автобус с детьми, возвращавшихся с отдыха, врезалась фура

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Под Киевом грузовик врезался в автобус с детьми и их родителямиПод Киевом грузовик врезался в автобус с детьми и их родителями
Изменить размер текста:

В субботу утром, 25 июля, в селе Семиполки под Киевом произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей, в том числе и автобуса с детьми, которые возвращались вместе с родителями с отдыха.

В ходе аварии погиб водитель легкового автомобиля, остальные пострадавшие были госпитализированы.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся", — говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Люди с избыточным весом в три раза чаще умирают от коронавируса
Стартовые составы команд на финал Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 оглашены командами
Авария под Киевом: В автобус с детьми, возвращавшихся с отдыха, врезалась фура
Пашинян обвинил в конфликте азербайджанцев и армян в России "третьи силы"
МИД Китая выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Новый миф о заговоре 5G: антенны вшиты в защитные маски для лица
В США создали многоразовую маску от коронавируса, которая эффективнее медицинской
Полузащитник московского "Локомотива" Миранчук может перейти в итальянский клуб "Милан"
Коронавирус у президента Бразилии Болсонару: После лечения он получил отрицательный тест
Трамп заявил, что часто жалеет о своих сообщениях в Twitter
Власти Турции выразили недовольство протестами Греции из-за намаза в Айя-Софии
Велосипедист сдал Гая Ричи полиции из-за смс-сообщения за рулем
"Я покоюсь с миром": Умершая от рака бодибилдерша Джемма Сиссон опубликовала трогательный пост после смерти
Бывшая жена сэра Элтона Джона предъявила ему иск на три миллиона
В Госдуме оценили предложение Климкина превратить Крым в проблему для РФ
Коронавирус у Хави: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболу
В Обнинске состоялся первый в этом году в России легкоатлетический марафон
СК возбудил еще два дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт
Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице