Авария под Киевом: В автобус с детьми, возвращавшихся с отдыха, врезалась фура

25 Июль 2020 2020-07-25T16:26:43+03:00

Под Киевом грузовик врезался в автобус с детьми и их родителями

Изменить размер текста: A A

В субботу утром, 25 июля, в селе Семиполки под Киевом произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей, в том числе и автобуса с детьми, которые возвращались вместе с родителями с отдыха.

В ходе аварии погиб водитель легкового автомобиля, остальные пострадавшие были госпитализированы.

Фото: Нацполиция

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся", — говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU