Авария под Киевом: В автобус с детьми, возвращавшихся с отдыха, врезалась фура
В субботу утром, 25 июля, в селе Семиполки под Киевом произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей, в том числе и автобуса с детьми, которые возвращались вместе с родителями с отдыха.
В ходе аварии погиб водитель легкового автомобиля, остальные пострадавшие были госпитализированы.
Фото: Нацполиция
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
"По предварительным данным, водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся", — говорится в сообщении.
Фото: Нацполиция
На данный момент следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU