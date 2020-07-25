Пашинян обвинил в конфликте азербайджанцев и армян в России "третьи силы"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил атаки на армян попыткой дестабилизировать ситуацию в России. Он уверен, за этими стычками стоят некие "третьи силы", которым происходящее на руку. Особенно то, что площадкой для этого конфликта национальностей стала Россия.
- Наши соотечественники в России, в свою очередь, должны заявить, что не следует поддаваться на провокации и что третьи силы с амбициозными антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе заинтересованы в дестабилизации России,- написал он в Facebook.
Пашинян заявил, что Армения не допустит продолжения конфликта.
На армяно-азербайджанской границе с 12 июля идут бои. Потери есть с обеих сторон. Отношения между народами испортились, а в многонациональной Москве эта неприязнь приобрела совершенно неожиданные формы - началась "война" на продовольственном рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU