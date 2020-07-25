Киберпреступность в России увеличилась в 20 раз за последние 7 лет

25 Июль 2020 2020-07-25T17:15:34+03:00

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Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что в России вырос уровень киберпреступности. Количество таких правонарушений возросло в 20 раз за последние 7 лет.

«Следственным комитетом в 2019 году и за пять месяцев текущего года расследовано более 13 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, а также в сфере компьютерной информации», — рассказала Светлана Петренко.

Она также отметила и то, что в 2019 году число таких преступлений увеличилось в два раза по сравнению с 2018 годом. В Следственном Комитете РФ создали специализированный отдел, задача которого расследовать киберпреступность, сообщает телеканал Звезда.

«От следователей этого подразделения требуется не только выполнение процессуальных функций, но и создание особых подходов, методик производства следственных действий, формирование аналитической базы», — подчеркнула Светлана Петренко.

Ранее глава Совбеза Дмитрий Медведев уже заявлял, что уровень киберпреступности в России за последнии 5 месяцев увеличился на 85%.

ИСТОЧНИК KP.RU