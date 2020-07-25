2020-07-25T17:15:34+03:00
Общество

Киберпреступность в России увеличилась в 20 раз за последние 7 лет

Злоумышленники с помощью технологий крадут личные сбережения граждан, распространяют порнографию и экстремистские материалы
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Киберпреступность увеличилась в 20 разКиберпреступность увеличилась в 20 разФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что в России вырос уровень киберпреступности. Количество таких правонарушений возросло в 20 раз за последние 7 лет.

«Следственным комитетом в 2019 году и за пять месяцев текущего года расследовано более 13 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, а также в сфере компьютерной информации», — рассказала Светлана Петренко.

Она также отметила и то, что в 2019 году число таких преступлений увеличилось в два раза по сравнению с 2018 годом. В Следственном Комитете РФ создали специализированный отдел, задача которого расследовать киберпреступность, сообщает телеканал Звезда.

«От следователей этого подразделения требуется не только выполнение процессуальных функций, но и создание особых подходов, методик производства следственных действий, формирование аналитической базы», — подчеркнула Светлана Петренко.

Ранее глава Совбеза Дмитрий Медведев уже заявлял, что уровень киберпреступности в России за последнии 5 месяцев увеличился на 85%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тенерифе упал метеорит
Франция введет штраф в 200 евро за употребление наркотиков
Минтранс Южной Кореи плаирует возобновить авиарейсы в Россию
Первый тайм финала Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 завершился вничью 0:0
В полиции опровергли межэтнический характер драки на Юге столицы
Великобритания примет закон, разрещающий подписывать завещание онлайн
Киберпреступность в России увеличилась в 20 раз за последние 7 лет
Люди с избыточным весом в три раза чаще умирают от коронавируса
Стартовые составы команд на финал Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 оглашены командами
Авария под Киевом: В автобус с детьми, возвращавшихся с отдыха, врезалась фура
Пашинян обвинил в конфликте азербайджанцев и армян в России "третьи силы"
МИД Китая выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Новый миф о заговоре 5G: антенны вшиты в защитные маски для лица
В США создали многоразовую маску от коронавируса, которая эффективнее медицинской
Полузащитник московского "Локомотива" Миранчук может перейти в итальянский клуб "Милан"
Коронавирус у президента Бразилии Болсонару: После лечения он получил отрицательный тест
Трамп заявил, что часто жалеет о своих сообщениях в Twitter
Власти Турции выразили недовольство протестами Греции из-за намаза в Айя-Софии
Велосипедист сдал Гая Ричи полиции из-за смс-сообщения за рулем
"Я покоюсь с миром": Умершая от рака бодибилдерша Джемма Сиссон опубликовала трогательный пост после смерти
Бывшая жена сэра Элтона Джона предъявила ему иск на три миллиона
В Госдуме оценили предложение Климкина превратить Крым в проблему для РФ
Коронавирус у Хави: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболу
В Обнинске состоялся первый в этом году в России легкоатлетический марафон
СК возбудил еще два дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт
Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице