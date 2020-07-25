2020-07-25T16:51:36+03:00
Спорт

Стартовые составы команд на финал Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 оглашены командами

С первых минут у питерцев сыграет главная пара форвардов Дзюба - Азмун
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Зенит" сыграет в финале Кубка России с Химками."Зенит" сыграет в финале Кубка России с Химками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 25 июля, в Екатеринбурге будет сыгран последний матч футбольного сезона. "Химки" поспорят с "Зенитом" за Кубок России. В случае победы клуб из Подмосковья на следующий год будет в Лиге Европы, в случае проигрыша туда пойдет московское "Динамо". Оглашены стартовые составы команд на этот поединок.

Стартовый состав "Зенита" на игру: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун.

Запасными остаются: Одоевский, Васютин, Смольников, Осорио, Маммана, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Ригони, Дриусси.

Стартовый состав "Химок" на финал: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Полярус, Боженов, Трошечкин, Корян, Дядюн.

Запасные на эту встречу: Хомич, Кухарчук, Мишуков, Тихонов, Конате, Алиев, Евдокимов, Барков, Генералов, Мурнин, Маляров, Георгиевский.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Зенит - Химки. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Люди с избыточным весом в три раза чаще умирают от коронавируса
Стартовые составы команд на финал Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 оглашены командами
Авария под Киевом: В автобус с детьми, возвращавшихся с отдыха, врезалась фура
Пашинян обвинил в конфликте азербайджанцев и армян в России "третьи силы"
МИД Китая выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Новый миф о заговоре 5G: антенны вшиты в защитные маски для лица
В США создали многоразовую маску от коронавируса, которая эффективнее медицинской
Полузащитник московского "Локомотива" Миранчук может перейти в итальянский клуб "Милан"
Коронавирус у президента Бразилии Болсонару: После лечения он получил отрицательный тест
Трамп заявил, что часто жалеет о своих сообщениях в Twitter
Власти Турции выразили недовольство протестами Греции из-за намаза в Айя-Софии
Велосипедист сдал Гая Ричи полиции из-за смс-сообщения за рулем
"Я покоюсь с миром": Умершая от рака бодибилдерша Джемма Сиссон опубликовала трогательный пост после смерти
Бывшая жена сэра Элтона Джона предъявила ему иск на три миллиона
В Госдуме оценили предложение Климкина превратить Крым в проблему для РФ
Коронавирус у Хави: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболу
В Обнинске состоялся первый в этом году в России легкоатлетический марафон
СК возбудил еще два дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт
Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице