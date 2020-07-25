2020-07-25T17:17:35+03:00
Общество

Великобритания примет закон, разрещающий подписывать завещание онлайн

Власти отметили, что обращаться к такой форме составления «последней воли» можно будет только в крайнем случае
Анастасия РЫШКОВА
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Завещания в Англии разрешат подписывать дистанционноЗавещания в Англии разрешат подписывать дистанционноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Англии и Уэльсе хотят разрешить оформлять завещания дистанционно. По уже имеющемуся закону, при подписании «последней воли» необходимо присутствие, как минимум двух свидетелей, но в последние 5 месяцев, из-за эпидемиологической ситуации, процесс стал практически невозможен.

В субботу министры Великобритании заявили, что завещания, засвидетельствованные таким образом, будут признаны законными, при условии, что качество звука и видео будет достаточным, чтобы увидеть и услышать, что происходит в зале оформления документов.

Внесенные изменения будут действовать до 31 января 2022 года.

Эмили Дин, технический советник Общества практиков траста и недвижимости (Step), представляющего профессиональных авторов, высказала мнение о том, что власти приняли правильное решение, которое поможет составлять завещание безопасно.

«Мы надеемся, что политика продолжит развиваться и позволит большему количеству людей выполнить волю в это трудное время», - сказала Эмили Дин.

Завещания все еще должны быть подписаны двумя свидетелями. Правительство подчеркнуло, что использование видео технологий должно оставаться крайним средством, а пока традиционная форма составления завещания еще должна работать, сообщает The Guardian.

ИСТОЧНИК KP.RU

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