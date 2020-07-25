Великобритания примет закон, разрещающий подписывать завещание онлайн
В Англии и Уэльсе хотят разрешить оформлять завещания дистанционно. По уже имеющемуся закону, при подписании «последней воли» необходимо присутствие, как минимум двух свидетелей, но в последние 5 месяцев, из-за эпидемиологической ситуации, процесс стал практически невозможен.
В субботу министры Великобритании заявили, что завещания, засвидетельствованные таким образом, будут признаны законными, при условии, что качество звука и видео будет достаточным, чтобы увидеть и услышать, что происходит в зале оформления документов.
Внесенные изменения будут действовать до 31 января 2022 года.
Эмили Дин, технический советник Общества практиков траста и недвижимости (Step), представляющего профессиональных авторов, высказала мнение о том, что власти приняли правильное решение, которое поможет составлять завещание безопасно.
«Мы надеемся, что политика продолжит развиваться и позволит большему количеству людей выполнить волю в это трудное время», - сказала Эмили Дин.
Завещания все еще должны быть подписаны двумя свидетелями. Правительство подчеркнуло, что использование видео технологий должно оставаться крайним средством, а пока традиционная форма составления завещания еще должна работать, сообщает The Guardian.
ИСТОЧНИК KP.RU