2020-07-25T17:44:25+03:00
Происшествия

В полиции опровергли межэтнический характер драки на Юге столицы

В ходе конфликта пострадал один человек
Анастасия РЫШКОВА
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Полиция опровергла информацию о том, что драка на улице Маршала Захарова носила межнациональный характерПолиция опровергла информацию о том, что драка на улице Маршала Захарова носила межнациональный характерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Москвы опровергла информацию о том, что драка на улице Маршала Захарова имеет межнациональный характер. Ранее сообщалось, что в столице произошло столкновение граждан Армении и Азербайджана. Но представители правоохранительных органов ее не подтвердили.

"В районе дома 16 по улице Маршала Захарова произошел конфликт между нетрезвыми гражданами, в результате которого пострадал один человек. Он не нуждается в госпитализации. Полиция устанавливает личности других участников драки", - сказали в главке.

Но в полиции подчеркнули, что если в Москве будут происходить случаи провокаций, имеющее отношение к национальной розне, то они будут жестко пресекаться, вплоть до депортации из страны и временного ограничения на въезд сроком на 5 лет.

Московская полиция напомнила, что согласно статье 282 УК РФ об ответственности за разжигание межнациональной розни (предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет), она вправе пресекать не только случаи уже созданных столкновений, но и готовящиеся акции, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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