Первый тайм финала Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 завершился вничью 0:0
В Екатеринбурге завершился первый тайм матча финала Кубка России. В этой встрече в столице Урала встречаются питерский Зенит и подмосковные Химки. Действующий чемпион России встретил мощное сопротивление от химчан - соперники оказались не так просты, как могло показаться еще до матча.
По числу ударов по воротам в первом тайме команды к перерыву пришли с почти равными показателями. В створ же у "Зенита" и вовсе был только один удар. И как итог - первый тайм встречи финала Кубка России Зенит - Химки завершился вничью 0:0.
Через 15 минут поединок в Екатеринбурге продолжится.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Зенит - Химки. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Напомним, что ранее "Химки" именно на стадионе в Екатеринбурге одержали победу над "Уралом", пройдя в финал Кубка России. А "Зенит" у себя дома победил "Спартак" 2:1, став вторым финалистом турнира уходящего сезона.
На кону в этом поединке - место в Лиге Европы для "Химок" в случае победы. Если выиграет "Зенит", то тогда в еврокубки пойдет московское "Динамо", шестой клуб по итогам прошлого сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU