2020-07-25T18:01:38+03:00
Спорт

Первый тайм финала Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 завершился вничью 0:0

Подмосковная команда оказывает достойное сопротивление грозным питерцам
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" играет в Екатеринбурге."Зенит" играет в Екатеринбурге.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Екатеринбурге завершился первый тайм матча финала Кубка России. В этой встрече в столице Урала встречаются питерский Зенит и подмосковные Химки. Действующий чемпион России встретил мощное сопротивление от химчан - соперники оказались не так просты, как могло показаться еще до матча.

По числу ударов по воротам в первом тайме команды к перерыву пришли с почти равными показателями. В створ же у "Зенита" и вовсе был только один удар. И как итог - первый тайм встречи финала Кубка России Зенит - Химки завершился вничью 0:0.

Через 15 минут поединок в Екатеринбурге продолжится.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Зенит - Химки. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что ранее "Химки" именно на стадионе в Екатеринбурге одержали победу над "Уралом", пройдя в финал Кубка России. А "Зенит" у себя дома победил "Спартак" 2:1, став вторым финалистом турнира уходящего сезона.

На кону в этом поединке - место в Лиге Европы для "Химок" в случае победы. Если выиграет "Зенит", то тогда в еврокубки пойдет московское "Динамо", шестой клуб по итогам прошлого сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Первый тайм финала Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 завершился вничью 0:0
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