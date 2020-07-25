2020-07-25T18:04:28+03:00
В мире

Франция введет штраф в 200 евро за употребление наркотиков

Закон вступит в силу осенью 2020 года
Анастасия РЫШКОВА
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Франция введет штраф за употребление наркотиковФранция введет штраф за употребление наркотиковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что власти Франции приняли решение ввести штраф за употребление наркотических веществ. Его сумма составит €200. Он сообщил об этом, выступая в Ницце на тему борьбы с преступностью. Новый закон вступит в силу осенью.

Власти пошли на такие меры в связи с участившимися случаями вооруженных перестрелок между бандами наркоторговцев.

"Начиная с сентября мы вводим гибкую шкалу расчета штрафов, связанных со сферой наркотиков", - сообщил Кастекс.

В случае если штраф €200 не выплачется за 45 дней, то его размер увеличивается до €450, сообщает ТАСС.

По статистике во Франции около 3,9 млн человек периодически употребляют наркотики, большую часть которых составляет марихуана, а 1,2 миллиона человек делают это регулярно. Власти страны давно борются с проблемой наркомании. В 1970 году был принят закон, согласно которому лица употребляющие наркотики могли быть заключены на год или оштрафованы на сумму до 3,500 тысяч евро. Но суды зачастую избегали столь суровых приговоров, ограничиваясь предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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