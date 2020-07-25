2020-07-25T18:18:27+03:00
Общество

Минтранс Южной Кореи плаирует возобновить авиарейсы в Россию

Россия возобновляет международное авиасообщение с августа, но пока в списке только три страны
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Самолеты полетят из Сеула в Москву и обратноСамолеты полетят из Сеула в Москву и обратноФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Южной Корее готовятся возобновить авиарейсы в Россию. В министерстве транспорта страны заявили, что имеется предварительная договоренность с российскими коллегами, возможно Южная Корея станет третьей страной, с которой начнется в августе обмен туристами, сообщает ТАСС.

- Ожидаем, что пассажирские перевозки между Москвой и Сеулом возобновятся с 1 августа. На первых порах будет осуществляться один рейс в неделю, затем это число может быть увеличено в зависимости от спроса и эпидемиологической обстановки,- сообщил компетентный источник.

С августа Россия возобновляет международное авиасообщение, правда, на первом этапе принимать такие рейсы будут только в трех городах - Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Договориться об обмене туристами удалось в тремя странами: Великобританией (не закрывала границы, но требует от прибывших отправиться на 14-дневный карантин), Турцией и Танзанией.

Те, кто едет в Россию, должны предоставить справку от отсутствии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Тенерифе упал метеорит
Франция введет штраф в 200 евро за употребление наркотиков
Минтранс Южной Кореи плаирует возобновить авиарейсы в Россию
Первый тайм финала Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 завершился вничью 0:0
В полиции опровергли межэтнический характер драки на Юге столицы
Великобритания примет закон, разрещающий подписывать завещание онлайн
Киберпреступность в России увеличилась в 20 раз за последние 7 лет
Люди с избыточным весом в три раза чаще умирают от коронавируса
Стартовые составы команд на финал Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 оглашены командами
Авария под Киевом: В автобус с детьми, возвращавшихся с отдыха, врезалась фура
Пашинян обвинил в конфликте азербайджанцев и армян в России "третьи силы"
МИД Китая выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Новый миф о заговоре 5G: антенны вшиты в защитные маски для лица
В США создали многоразовую маску от коронавируса, которая эффективнее медицинской
Полузащитник московского "Локомотива" Миранчук может перейти в итальянский клуб "Милан"
Коронавирус у президента Бразилии Болсонару: После лечения он получил отрицательный тест
Трамп заявил, что часто жалеет о своих сообщениях в Twitter
Власти Турции выразили недовольство протестами Греции из-за намаза в Айя-Софии
Велосипедист сдал Гая Ричи полиции из-за смс-сообщения за рулем
"Я покоюсь с миром": Умершая от рака бодибилдерша Джемма Сиссон опубликовала трогательный пост после смерти
Бывшая жена сэра Элтона Джона предъявила ему иск на три миллиона
В Госдуме оценили предложение Климкина превратить Крым в проблему для РФ
Коронавирус у Хави: что известно о состоянии здоровья чемпиона мира по футболу
В Обнинске состоялся первый в этом году в России легкоатлетический марафон
СК возбудил еще два дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт
Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице