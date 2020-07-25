На Тенерифе упал метеорит

Метеорит был размером с ладонь Фото: Кадр видео

На севере острова Тенерифе упал метеорит. Это подтвердили в Музее науки и космоса. По данным ученых, событие произошло еще 14 июля, небесное тело полностью сгорело в воздухе, никаких разрушений зафиксировано не было. Узнать, что в небе был метеорит, помогли камеры музея.

- Необычно, что мы смогли захватить и определить его траекторию, поскольку размер небесного тела, когда оно попало в зону видимости, не больше человеческой ладони,- сказал директор Музея науки и космоса Эктор Сокас-Наварро, его слова приводит издание Diario de Avisos.

Его коллеги тоже поспешили объяснить журналистам, что большая часть метеоритов, которые видят на Земле, это "песчинка или очень маленькая галька", они испаряются, не долетев до поверхности. Но в Музее допускают, что этот метеорит - часть другого, фрагмент гораздо большего по размеру небесного тела.

Ученые рассчитали, что огненный шар мог упасть на севере острова, между Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. Так что теперь у жителей Буэнависта только и разговоров, куда упал метеорит, некоторые отправились на поиски небесного камня.

- В городе больше ни о чем не говорят, - признался Хорхе Вало, представитель местной полиции.

В России тоже наделал много шума метеорит, упавший в Челябинске. До земли он долетел, от хлопка в домах побились окна.