2020-07-25T18:54:45+03:00
Спорт

Гол Дзюбы с пенальти принес победу "Зениту" над "Химками" финале Кубка России 1:0

Победный удар в поединке был в самом конце игры с 11-метровой отметки
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" сыграл с "Химками" в финале Кубка России."Зенит" сыграл с "Химками" в финале Кубка России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Екатеринбурге в субботу, 25 июля, был сыгран финальный матч Кубка России 2019/2020 годов. "Зенит" рубился за победу с подмосковными "Химками". И питерцы получили достойное сопротивление от соперника. Питерцы выглядели явными фаворитами поединка. Однако "Химки" показали зубы - отлично сыграл во множестве моментов вратарь Лантратов, отбивший немало ударов от Дзюбы, Азмуна и многих игроков питерского клуба.

Исход поединка на 83-й минуте встречи решил пенальти. В штрафной у "Химок" снесли бразильца Малькома. И судья поставил мяч "на точку". К мячу подошел Артем Дзюба, который пробил тихо, но точно, разведя мяч и вратаря по разным углам.

"Зенит" одержал победу над "Химками" со счетом 1:0, сделав "золотой дубль" в этом сезоне - к победе в чемпионате России добавился успех в Кубке. Таким образом, в следующем сезоне в Лиге Европы сыграет московское "Динамо". А в матче на Суперкубок 7 августа в Москве встретятся "Зенит" и "Локомотив".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Зенит - Химки. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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