Главы Amazon, Apple, Facebook и Google дадут в Конгрессе США показания в рамках антимонопольного расследования

25 Июль 2020 2020-07-25T19:18:17+03:00

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В Конгрессе США 29 июля состоятся слушания в рамках антимонопольного расследования, куда пригласили глав компаний Amazon, Apple, Facebook и Google.

Дело касается конкуренции на цифровом рынке и возможно того, что компании нарушали антимонопольное законодательство, ущемляя права компаний поменьше.

- Учитывая центральную роль, которую эти корпорации играют в жизни американского народа, очень важно, чтобы их генеральные директора были готовыми дать показания, - говорится в совместном заявлении председателя судебного комитета Джерролда Надлера и Дэвида Сесиллина, председателя подкомитета, цитату приводит Reuters.

Ранее основатель Вконтакте и Telegram Павел Дуров обвинил Apple во взимании 30-процентного налога за приложения, что заставляет многих талантливых программистов уходить с рынка. Политика цифровых монополистов не дает шансам на развитие стартапам.

ИСТОЧНИК KP.RU