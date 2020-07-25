Ученые изобрели прибор для моментального выявления коронавируса

25 Июль 2020 2020-07-25T19:27:50+03:00

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Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали средство для моментального выявления COVID-19.

Миниатюрный прибор практически сразу определяет у пациента наличие болезни или антител, сообщил портал MedicalXpress.

Тончайшие проводки, покрытые слоем золота, способны реагировать на вещества в газообразном состоянии и менять цвет распространяемого ими излучения.

Как это работает?

Реагентом смазывают поверхность детектора. Когда на него попадают частицы коронавируса, к которым он чувствителен, его цвет меняется. Этот процесс можно увидеть с помощью камеры телефона.

Ученые уверены, что данное изобретение ждет большое будущее. С помощью него можно будет создать банк данных больных и загрузить его в облачное хранилище.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в середине марта. В связи с этим странам всего мира пришлось принять экстренные меры по введению режима самоизоляции и активизации медицинских учреждений. Всего на данный период в мире зарегистрировано более пятнадцати миллионов случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU