2020-07-25T19:57:55+03:00
Общество

В ВОЗ фиксируют второй день подряд рекордные показатели по новым случаям заражения коронавирусом

За сутки вирус нашли у 284 083 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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635 173 человек погибли от коронавируса635 173 человек погибли от коронавирусаФото: REUTERS
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За минувшие сутки в мире коронавирус подтвердился у 284 083 человек. Это рекордный прирост, причем в ВОЗ опасаются, что такая ситуация может стать тенденцией - ведь антирекорд фиксируют второй день подряд.

В пятницу 24 июля в ВОЗ сообщили - за предыдущие 24 часа число зараженных увеличилось на 284 196 человек.

- На 25 июля в мире зарегистрировано 15 581 009 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 635 173 смертельных случая,- сообщают в ВОЗ.

Основной "вклад" в эти цифры внесли США, где больше 4 миллионов зараженных, Бразилия - 2,2 миллиона, Индия - 1,3 миллиона.

В трех наиболее пострадавших штатах - Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде - зарегистрировано более 400 000 случаев инфицирования.

Опасения в ВОЗ вызывает вторая волна коронавируса. В странах, где стабилизировалась ситуация, вновь начинают фиксировать случаи заражения. Например, во Вьетнаме Covid-19 впервые подтвердился у человека за сто предшествующих дней. В Южной Корее зарегистрирован самый большой дневной прирост случаев коронавируса с марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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