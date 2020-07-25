В останках викингов нашли самый древний штамм оспы

25 Июль 2020 2020-07-25T20:22:23+03:00

Как и в случае с коронавирусом, оспа больше напоминала вирус животных, а не человека

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В разносчики одной из самых опасных болезней мира, натуральной оспы, записали викингов. Ученые исследовали места захоронения воинов, живших в Евразии и Америке. В костях и зубах нашли штамм оспы, который отличается от тех, чтобы были знакомы научному сообществу. Анализ показал, что это древнейший штамм оспы, который, как и коронавирус, больше походил на те, что распространяются в животном мире, а не человеческой популяции.

Это открытие дает основания считать, что именно викинги были первыми распространителями болезни. Он разнесли болезнь по миру за тысячу лет до эпидемии, сказано в исследовании журнала Science.

Изначально считалось, что натуральная оспа существует последние 1700 лет. Но теперь эта теория подверглась сомнению:

- Болезнь, похожая на оспу, была у нас более 3000 лет и могла даже убить молодого фараона Рамсеса V в двенадцатом веке ДО нашей ЭРЫ - хотя никто не может быть уверен,- прокомментировали исследование ученые в журнале Nature.

ИСТОЧНИК KP.RU