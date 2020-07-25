2020-07-25T22:59:14+03:00
Общество

За сутки поступило 600 заявок от москвичей на тестирование чат-бота от Мосметро

Это больше половины от запланированного числа участников народной проверки виртуального помощника
Юлия САЛЬНИКОВА
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Число участников тестирования могут увеличитьЧисло участников тестирования могут увеличитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москвичи настолько активно откликнулись на призыв Мосметро протестировать новинку, чат-бот, что за первые сутки поступило свыше 600 заявок. Это больше половины от числа фокус-группы.

- Наши пассажиры самым активным образом откликнулись на призыв участвовать в грядущем тестировании чат-бота,- сообщили в пресс-службе Московского метро. - Мы посмотрим на активность участников и, возможно, увеличим фокус-группу.

Порыв горожан понять можно, ведь это возможность первыми опробовать, на что способен виртуальный помощник. По замыслу создателей проекта, чат-бот способен отвечать на вопросы о работе метро, с таким экспертом можно узнать, на какой станции удобнее всего выйти, чтобы добраться до нужного объекта. При помощи этого клиентского сервиса можно искать забытые вещи, а еще у чат-бота хорошее чувство юмора.

- Народное тестирование чат-бота - не первый проект, поучаствовать в котором предлагают пассажирам метро. Совсем недавно москвичи тестировали новый функционал приложения «Метро Москвы» и присылали разработчикам отклики, замечания и предложения, которые сейчас находятся в проработке,- добавили представители Мосметро.

Отзывы фокус-группы помогут доработать проект, чтобы виртуальный помощник работал еще эффективнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За сутки поступило 600 заявок от москвичей на тестирование чат-бота от Мосметро
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