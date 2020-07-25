Мурашко рассказал, можно ли отказаться от вакцинации коронавируса

25 Июль 2020 2020-07-25T21:31:31+03:00

Министр здравоохранения сообщил, будет ли отличаться вакцинирование от коронавируса от других прививок

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Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как будет проходить в России вакцинация от коронавируса. Напомним, одобрение вакцины ожидают до конца 2020 года, после чего начнется ее промышленное производство.

- Вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине,- сообщил министр во время интервью на телеканале "Россия-1".

Ранее он объяснял - в России все прививки делают на добровольной основе. Вакцина от коронавируса не станет исключением. Человек подписывает письменное согласие на вакцинацию, если речь идет о несовершеннолетнем пациенте, то подпись в документе ставят его законные представители, родители.

Ученые считают, что сформировать коллективный иммунитет, при котором распространение болезни останавливается, можно только при помощи вакцины. Естественный иммунитет недолговечен. Правда, на то, чтобы прививку получили 60 процентов населения, столько нужно для популяционного иммунитета, уйдет не один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU